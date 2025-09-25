На Филиппа Киркорова подали в суд: Певец задолжал по кредиту

Кроме этого, к Киркорову также был подан иск от РАО на сумму 2 млн рублей. По информации Российского авторского общества, Киркоров не выплатил вознаграждения авторам более 13 песен. По данным общества, певец не рассчитался с создателями композиций, исполненных им во время апрельского концерта в Кремлевском дворце, среди которых «Цвет настроения синий» и «Полетели».