На Филиппа Киркорова подали в суд: Певец задолжал по кредиту

В Таганский районный суд Москвы направлен иск к известному эстрадному певцу Филиппу Киркорову. Соответствующая информация была распространена пресс-службой столичных судов общей юрисдикции 24 сентября.
«АО “Социум трейд” просит суд взыскать с Филиппа Киркорова задолженность по кредитному договору», — передает пресс-служба.
АО «Социум Трейд» подало иск из-за того, что Филипп Киркоров, по его данным, не до конца выплатил кредит. Он был взят в 2020 году в Московском кредитном банке на специальных условиях. Компания требует, чтобы суд взыскал с певца оставшиеся деньги. При этом суд не уточнил сумму задолженности.
Предварительное судебное заседание по делу запланировано на 13 октября этого года.
На днях с Филиппа Киркорова была взыскана налоговая задолженность за 2022 год на общую сумму 7,97 миллиона рублей. Кроме того, на певца также была возложена обязанность по уплате государственной пошлины в размере 24 тысяч рублей.
При этом ранее Филипп Киркоров оспаривал в суде установленную мэрией Москвы для налогообложения рыночную стоимость своей квартиры в 318 млн рублей, настаивая на применении кадастровой цены в 229,4 млн рублей. Однако Мосгорсуд оставил его иск без удовлетворения.
Кроме этого, к Киркорову также был подан иск от РАО на сумму 2 млн рублей. По информации Российского авторского общества, Киркоров не выплатил вознаграждения авторам более 13 песен. По данным общества, певец не рассчитался с создателями композиций, исполненных им во время апрельского концерта в Кремлевском дворце, среди которых «Цвет настроения синий» и «Полетели».
Напомним, что звезда «Кухни» и «Даёшь молодежь!» Михаил Башкатов также оказался должником налоговой службы на значительную сумму. Так, по данным Федеральной налоговой службы, Башкатов должен 272 тысячи рублей.
К слову, российский актер Кирилл Кяро, известный по ряду сериалов, тоже имеет крупную задолженность перед налоговыми органами. Согласно имеющейся информации, сумма долга, накопленного в рамках его деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, составляет 472 670 рублей. Сам артист и его представители воздерживаются от комментариев по данному вопросу.