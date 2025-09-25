Белый дом отдал распоряжение: В США готовятся к приостановке работы правительства

По версии газеты, шатдаун может наступить уже 1 октября. Однако в этот раз правительство решило не отправлять сотрудников ведомств в отпуск, а просто сократить часть персонала. Кроме того, отмечается в статье, могут быть закрыты некоторые программы и проекты.