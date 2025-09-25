Белый дом отдал распоряжение: В США готовятся к приостановке работы правительства

Руководство Соединенных Штатов усиленно готовится к возможной приостановке работы правительства. Административно-бюджетное управление Белого дома оповестило ведомства о необходимости составления планов массовых увольнений, сообщает Politico.
По версии газеты, шатдаун может наступить уже 1 октября. Однако в этот раз правительство решило не отправлять сотрудников ведомств в отпуск, а просто сократить часть персонала. Кроме того, отмечается в статье, могут быть закрыты некоторые программы и проекты.
В статье также сказано, что администрация не планирует вновь набирать на работу сокращенных сотрудников. Такой механизм, как утверждается, призван «повысить ставки в противостоянии с демократами в Конгрессе по поводу государственных расходов».
Российский лидер Владимир Путин тем временем поручил отправить чиновников РФ на обучение во Вьетнам. Процесс планируют организовать до конца года.