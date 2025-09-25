В Башкирии благоустраивают еще одно село благодаря нацпроекту

Проектом благоустройства предусмотрена зона для сдачи нормативов ГТО. Это позволит людям всех возрастов заниматься физкультурой на открытом воздухе. Здесь планируется установка современных тренажеров и необходимого инвентаря для выполнения самых разных упражнений.
Кроме того, проект предусматривает создание комфортной зоны отдыха для взрослых. На данный момент здесь уже установлены скамейки и урны, проведено озеленение.
Благоустроенная общественная территория станет центром притяжения для всех, кто ценит комфорт, здоровье и активный отдых. Работы планируется завершить в срок, чтобы уже совсем скоро жители смогли наслаждаться обновленным пространством.