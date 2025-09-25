Ричмонд
В Башкирии благоустраивают еще одно село благодаря нацпроекту

В селе Ташкиново города Нефтекамска, благодаря национальному проекту «Инфраструктура для жизни», благоустраивается общественная территория. Об этом сообщили в администрации Нефтекамска.

Проектом благоустройства предусмотрена зона для сдачи нормативов ГТО. Это позволит людям всех возрастов заниматься физкультурой на открытом воздухе. Здесь планируется установка современных тренажеров и необходимого инвентаря для выполнения самых разных упражнений.

Кроме того, проект предусматривает создание комфортной зоны отдыха для взрослых. На данный момент здесь уже установлены скамейки и урны, проведено озеленение.

Благоустроенная общественная территория станет центром притяжения для всех, кто ценит комфорт, здоровье и активный отдых. Работы планируется завершить в срок, чтобы уже совсем скоро жители смогли наслаждаться обновленным пространством.

прокомментировали в администрации Нефтекамска