Гроза в Уральске, пыльная буря в Кызылорде — где ждать непогоды 25 сентября

Сегодня на большей части Казахстана ожидается ухудшение погоды, передает DKNews.kz.

Сейчас в Ричмонде: +23° 2 м/с 94% 757 мм рт. ст. +22°

Сильный ветер: порывы до 23−28 м/с ожидаются в Жамбылской, Туркестанской и области Жетісу. Чрезвычайная пожарная опасность сохраняется в Жамбылской, Алматинской, Туркестанской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Карагандинской и Атырауской областях. Грозы: днем возможны в Западно-Казахстанской и Костанайской областях.

Синоптиками РГП «Казгидромет» 25 сентября штормовые предупреждения объявлены:

Ночью в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20, порывы 23−28 м/с. На западе, севере, центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в области Жетісу ожидается ветер северо-восточный на востоке, севере области порывы 15−20, временами 23−28 м/с.

Ночью и утром на юге, в горных районах Алматинской области ожидается туман. Ветер восточный, северо-восточный, на юге, в горных районах области порывы 18−23 м/с. На севере области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Конаеве ожидается ветер восточный, северо-восточный порывы 18−23 м/с.

Днем на севере Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный днем на севере, в горных районах области 15−20, порывы 23 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Шымкенте сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Туркестане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере Западно-Казахстанской области днем ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем на западе, севере области порывы 15−20 м/с. На западе, юге, востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Уральске днем ожидается гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается ветер юго-западный порывы 15−20 м/с.

В Кокшетау ожидается ветер юго-западный днем порывы 15−20 м/с.

Ночью и утром на западе, севере Павлодарской области ожидается туман. Ветер юго-западный, днем на западе, юге области порывы 15−20 м/с. На востоке области ожидается высокая пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный, ночью на юге области порывы 15−20 м/с, днем 15−20, на западе, юге области порывы 25 м/с.

В Петропавловске ожидается ветер юго-западный днем 15−20 м/с.

Утром и днем на севере Костанайской области ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный утром и днем порывы 15−20 м/с. На юге области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Костанае ожидается ветер юго-западный утром и днем порывы 15−20 м/с.

На юге, в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный, северо-восточный на юге, в центре области 15−20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылорде днем ожидается пыльная буря. Ветер восточный днем порывы 17 м/с.

В Карагандинской области ожидается ветер юго-западный с переходом на юго-восточный днем на юге области порывы 15−18 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге области Ұлытау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на севере Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Ночью на севере, востоке области ожидаются заморозки 1 градус.

Ночью и утром на западе Атырауской области ожидается туман. На севере, юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на северо-востоке области высокая пожарная опасность.

В Атырау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге Актюбинской области ожидается высокая пожарная опасность, на западе, севере, северо-востоке, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На юго-востоке Мангистауской области сохраняется высокая пожарная опасность.