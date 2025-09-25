Гроза в Уральске, пыльная буря в Кызылорде — где ждать непогоды 25 сентября

Сильный ветер: порывы до 23−28 м/с ожидаются в Жамбылской, Туркестанской и области Жетісу. Чрезвычайная пожарная опасность сохраняется в Жамбылской, Алматинской, Туркестанской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Карагандинской и Атырауской областях. Грозы: днем возможны в Западно-Казахстанской и Костанайской областях.