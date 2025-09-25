В Новосибирске объявили даты выплат детских пособий в октябре

График выплат детских пособий на октябрь 2025 года.
3 октября (пятница) на карты придут:
- единое пособие на детей и беременных;
- ежемесячная выплата на первого ребенка до трех лет;
- пособие по уходу за детьми до полутора лет для неработающих родителей;
- пособие на ребенка военнослужащего по призыву до трех лет.
Также новосибирцам будет выплачено ежемесячное пособие из материнского капитала на ребенка до трех лет (обычно его переводят 5-го числа, но в этот раз оно выпадает на воскресенье).
8 октября (среда) на карты поступит ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет для работающих родителей.