Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске объявили даты выплат детских пособий в октябре

Стал известен график выплат детских пособий в октябре 2025.

Источник: Reuters

График выплат детских пособий на октябрь 2025 года.

3 октября (пятница) на карты придут:

  • единое пособие на детей и беременных;
  • ежемесячная выплата на первого ребенка до трех лет;
  • пособие по уходу за детьми до полутора лет для неработающих родителей;
  • пособие на ребенка военнослужащего по призыву до трех лет.

Также новосибирцам будет выплачено ежемесячное пособие из материнского капитала на ребенка до трех лет (обычно его переводят 5-го числа, но в этот раз оно выпадает на воскресенье).

8 октября (среда) на карты поступит ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет для работающих родителей.