Горячую воду отключили в двух округах Иркутска 25 сентября

Горячую воду отключили в части Свердловского и Октябрьского округов Иркутска 25 сентября. Об этом в Telegram-канале сообщил оператор тепловых сетей.
«В некоторых домах Иркутска будет ограничено теплоснабжение для проведения ремонтных работ на тепловой сети, чтобы не допустить аварийной ситуации», — написал оператор.
Специалисты отремонтируют теплосеть по улице Терешковой, 36, Карла Маркса, 13Б и Марата, 23. В связи с этим до 16:00 горячую воду отключили на Терешковой, 36, Горького, 32а, Карла Маркса, 15, 15а, 13б, Грязнова, 1 и 1к1.
Также отключение затронуло улицы Свердлова, 1, 3, с 6 по 11, 11а, 13, 15 и 17. Марата, с 37 по 40, Степана Разина, 26−1, 27, 30 и 30а, 5-й Армии, 26, 26б, 28, 28 г, д, 30 и 55, бульвара Гагарина, 40 и 42. По этим адресам воду дадут в 17:00.