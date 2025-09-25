Врач рекомендовал омичам включить в осенний рацион тёмные ягоды

Осенью особенно важно поддерживать иммунитет, и сделать это можно с помощью обычных продуктов. Врач Сергей Чудаков рекомендует включить в рацион тёмные ягоды — чёрную смородину, чернику, голубику и ежевику. По его словам, такие ягоды богаты фитонутриентами и противовоспалительными веществами, которые помогают организму справляться с простудой.
«Люди, которые питаются преимущественно макаронами и хлебом, рискуют ослабить свою иммунную систему за счёт нехватки фитонутриентов, содержащихся в овощах, фруктах и ягодах», — отметил специалист. Он уточнил, что особенно полезна ежевика, так как в ней есть салицилаты — вещества, помогающие снизить выраженность симптомов при ОРВИ.
Также врач советует не забывать про красные ягоды — малину, клюкву, красную смородину, бруснику и облепиху. Причём использовать можно не только ягоды, но и листья, сообщает портал Вслух.ру.
«Среди как садовых, так и лесных ягод большую роль играют не только плоды, но и листья. Можно засушить листья малины, смородины, диких ягод и заваривать из них чай. Такой напиток также будет обладать антиоксидантными и противовоспалительными свойствами», — добавил Чудаков.