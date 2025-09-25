Врач рекомендовал омичам включить в осенний рацион тёмные ягоды

«Люди, которые питаются преимущественно макаронами и хлебом, рискуют ослабить свою иммунную систему за счёт нехватки фитонутриентов, содержащихся в овощах, фруктах и ягодах», — отметил специалист. Он уточнил, что особенно полезна ежевика, так как в ней есть салицилаты — вещества, помогающие снизить выраженность симптомов при ОРВИ.