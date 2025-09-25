Трамп заявил, что мог погибнуть во время проведения Генассамблеи ООН

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп прокомментировал остановку эскалатора в штаб-квартире Организации Объединённых Наций в Нью-Йорке.
По его словам, он и его супруга Мелания Трамп могли погибнуть.
«Удивительно, что мы с Меланией не упали лицом на острые металлические ступени эскалатора — только благодаря тому, что крепко держались за поручни. В противном случае последствия могли быть катастрофическими», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Напомним, Трамп приехал в штаб-квартиру ООН и застрял на эскалаторе. Помимо этого, во время выступления Трампа не работал телесуфлёр.
Ранее сообщалось, что Трамп потребовал от генсека Организации Объединённых Наций Антониу Гутерреша расследовать «саботаж» на Генассамблее ООН.