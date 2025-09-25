Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске студентку втянули в 555-тысячный кредит через мессенджер

Две недели мошенники водили девушку за нос, выдавая себя за «ректора».

Источник: Freepik

В Хабаровске 21-летняя студентка попала в тщательно спланированную схему мошенников, сообщает hab.aif.ru.

Ей в мессенджере написал неизвестный, представившийся ректором вуза. Он сообщил, что произошла утечка данных, и девушку подозревают в переводе украденных средств. Общение продолжалось около двух недель.

В итоге жертву убедили оформить кредит на 290 тысяч рублей, а затем перевести с телефона матери ещё 265 тысяч. Общая сумма ущерба составила 555 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска провели с потерпевшей профилактическую беседу и напомнили, как действуют злоумышленники, психологически давя на жертв, побуждая проводить финансовые операции.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ “Мошенничество”. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы», — сообщил Артём Поляков, врио начальника УМВД России по Хабаровску.