В Хабаровске студентку втянули в 555-тысячный кредит через мессенджер

В Хабаровске 21-летняя студентка попала в тщательно спланированную схему мошенников, сообщает hab.aif.ru.
Ей в мессенджере написал неизвестный, представившийся ректором вуза. Он сообщил, что произошла утечка данных, и девушку подозревают в переводе украденных средств. Общение продолжалось около двух недель.
В итоге жертву убедили оформить кредит на 290 тысяч рублей, а затем перевести с телефона матери ещё 265 тысяч. Общая сумма ущерба составила 555 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска провели с потерпевшей профилактическую беседу и напомнили, как действуют злоумышленники, психологически давя на жертв, побуждая проводить финансовые операции.
«Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ “Мошенничество”. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы», — сообщил Артём Поляков, врио начальника УМВД России по Хабаровску.