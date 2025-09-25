Около тонны овощей и фруктов изъяли у торговцев во время рейда в Новосибирске

Мероприятия были направлены на пресечение незаконной торговли. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.
— При появлении проверяющих продавцы разбегаются, бросая свой товар. 1,5 кубометра такого б/у «товара» без документов, не востребованного продавцами, утилизировали 22 сентября, — добавили в пресс-службе.
С начала 2025 года на Гусинобродском кольце было проведено 15 рейдов, изъято свыше 7 кубометров товара, который затем утилизировали.
Еще два рейда было проведено на проспекте Дзержинского, 79 и Трикотажной, 55. У торговцев изъяли около тонны овощей и фруктов.