Около тонны овощей и фруктов изъяли у торговцев во время рейда в Новосибирске

В минувшие выходные сотрудники администрации и полицейские проводили рейд на трамвайном кольце Гусинобродского шоссе.

Источник: Мэрия Новосибирска

Мероприятия были направлены на пресечение незаконной торговли. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

— При появлении проверяющих продавцы разбегаются, бросая свой товар. 1,5 кубометра такого б/у «товара» без документов, не востребованного продавцами, утилизировали 22 сентября, — добавили в пресс-службе.

С начала 2025 года на Гусинобродском кольце было проведено 15 рейдов, изъято свыше 7 кубометров товара, который затем утилизировали.

Еще два рейда было проведено на проспекте Дзержинского, 79 и Трикотажной, 55. У торговцев изъяли около тонны овощей и фруктов.