Таврический оценил вероятность появления медузы-злодея в Черном море

«В Черном море такие гиганты не водятся. У нас самая большая медуза, это корнерот. Это довольно крупные существа, щупальца могут быть до 30 сантиметров. Встреча с ними может закончиться ожогом, это больно, но не смертельно. Кроме них опасность может представлять морской дракончик, он не убивает, но может очень болезненно уколоть», — объяснил океанолог.