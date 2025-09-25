Таврический оценил вероятность появления медузы-злодея в Черном море

Медузу-злодея с 20-метровыми щупальцами, как выброшенную на побережье американского штата Техас, в Черном море встретить невозможно. Такой вид в этих водах не обитает, отметил в разговоре с aif.ru член Русского географического общества, океанолог Анатолий Таврический.
«В Черном море такие гиганты не водятся. У нас самая большая медуза, это корнерот. Это довольно крупные существа, щупальца могут быть до 30 сантиметров. Встреча с ними может закончиться ожогом, это больно, но не смертельно. Кроме них опасность может представлять морской дракончик, он не убивает, но может очень болезненно уколоть», — объяснил океанолог.
О выброшенной на побережье Техаса медузе с 20-метровыми щупальцами сообщил ранее директор по взаимодействию с общественностью в Научно-исследовательском институте Харта Джейс Туннел. По его словам, научное название медуз — Drymonema larsoni, еще их прозвали «розовые злодеи».