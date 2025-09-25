Ричмонд
В Омской области определились лидеры по сбору яровой пшеницы, ячменя и овса

Омские хозяйства демонстрируют рекордные показатели урожайности зерновых.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области зафиксированы высокие показатели урожайности зерновых культур в текущем сельскохозяйственном сезоне. Достигнутые результаты стали возможны благодаря профессионализму и самоотверженному труду местных аграриев, подчеркнул глава региона.

«Полученные результаты заслуживают высокой оценки и наглядно подтверждают эффективность работы омских хозяйств», — заявил Виталий Хоценко.

Среди лидеров по урожайности яровой пшеницы выделяется крестьянско-фермерское хозяйство Александра Клочкова, где на отдельных участках удалось собрать до 84−86 центнеров зерна с гектара при средней урожайности более 64 центнеров. Также высокие показатели продемонстрировали хозяйства Владимира Якушева, ЗАО «Первомайское» и крестьянское хозяйство Олега Бабака.

По ячменю рекорды установили КФХ Виктора Кинсфатора, собравшее свыше 62 центнеров с гектара, и хозяйство Владимира Виничука с урожайностью более 55 центнеров.

В категории овса в лидеры вышли СПК «Пушкинский», где урожайность достигла почти 62 центнеров с гектара, и ООО «Дружба» с показателем в 51 центнер.

