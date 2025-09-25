В Омской области определились лидеры по сбору яровой пшеницы, ячменя и овса

Среди лидеров по урожайности яровой пшеницы выделяется крестьянско-фермерское хозяйство Александра Клочкова, где на отдельных участках удалось собрать до 84−86 центнеров зерна с гектара при средней урожайности более 64 центнеров. Также высокие показатели продемонстрировали хозяйства Владимира Якушева, ЗАО «Первомайское» и крестьянское хозяйство Олега Бабака.