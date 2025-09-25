ВС РФ заблокировали остатки двух бригад ВСУ в лесу возле Волчанска

Подразделения группировки войск «Север» заблокировали остатки 57-й и 127-й бригад ВСУ в лесном массивке в районе Синельниково, рядом с Волчанском, противник перебросил туда резервы с целью деблокации, но пока результата им это не принесло. Об этом сообщил военный эксперт, полковник ВС РФ в запасе Геннадий Алёхин.
Ранее сообщалось, что спецрота ВСУ не смогла деблокировать сослуживцев, окруженных в лесу в районе Синельниково на харьковском направлении.
«Северная группировка войск заблокировала остатки двух бригад — 57-й и 127-й — в лесном массиве в районе Синельниково, это рядом с Волчанском. С целью деблокации противник перебросил туда резервы в составе двух трех рот — наемников и группы спецназа», — сказал Алехин.
Он уточнил, что брошенные для деблокации резервы ВСУ пытались дважды за ночь 24 сентября контратаковать, но все атаки были отбиты.
«ВСУ получили чувствительный удар, они понесли потери в живой силе и технике», — добавил Алехин.