ВС РФ заблокировали остатки двух бригад ВСУ в лесу возле Волчанска

Подразделения группировки войск «Север» заблокировали остатки 57-й и 127-й бригад ВСУ в лесном массивке в районе Синельниково, рядом с Волчанском, противник перебросил туда резервы с целью деблокации, но пока результата им это не принесло. Об этом сообщил военный эксперт, полковник ВС РФ в запасе Геннадий Алёхин.