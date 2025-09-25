Председатель СК России провел приём сирот из Хабаровского края по вопросам жилья

Заявители рассказали главе ведомства, что не получили квартиры несмотря на то, что суды приняли решения в их пользу. В ряде случаев сиротам предложили сертификаты, но их сумм недостаточно для покупки благоустроенных квартир. В связи с этим возбуждались уголовные дела. Александр Бастрыкин поручил возбудить их повторно с обозначением сроков, поставив на личный контроль.