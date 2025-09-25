Ричмонд
Председатель СК России провел приём сирот из Хабаровского края по вопросам жилья

Александр Бастрыкин общался с заявителями по видеоконференцсвязи.

Источник: Следственный комитет РФ

Председатель СК России Александр Бастрыкин по видеоконференцсвязи провел прием сирот из Хабаровского края и ЕАО по вопросам обеспечения жильем, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Заявители рассказали главе ведомства, что не получили квартиры несмотря на то, что суды приняли решения в их пользу. В ряде случаев сиротам предложили сертификаты, но их сумм недостаточно для покупки благоустроенных квартир. В связи с этим возбуждались уголовные дела. Александр Бастрыкин поручил возбудить их повторно с обозначением сроков, поставив на личный контроль.

— Он подчеркнул, что ситуация в обоих субъектах в плане обеспечения сирот жильем остается сложной. В Хабаровском крае в очереди стоят более 5 тысяч сирот, в ЕАО — более тысячи человек, — сообщили в СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.

Александр Бастрыкин отметил, что виновные в том, что люди не обеспечены квартирами и не исполняются решения судов, должны быть привлечены к ответственности.

Напомним, ранее глава СК РФ взял под контроль расследование дела о гибели ребёнка под бетонной плитой в Советской Гавани.