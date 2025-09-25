Максима Каца* будут разыскивать по всему миру: Блогеру грозит до двух лет лишения свободы

Новые подробности появились также в деле обвиняемого в мошенничестве против артиста Олега Газманова. Вероятным преступником в ходе следственных мероприятий определили Геворка Саркисяна. Сейчас стало известно об объявлении в розыск по части 4 статьи 159 УК России его матери. Дина Саргсян, как утверждается, также виновна в крупном мошенничестве. Стоит напомнить, что украденную сумму Олег Газманов откладывал для комфортной жизни на пенсии. В 2019 году семья артиста предоставила Геворку Саркисяну заем из своих накоплений. Спустя год с него потребовали возврата средств, однако деньги на счет Олега Газманова так и не поступили.