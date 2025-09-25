Максима Каца* будут разыскивать по всему миру: Блогеру грозит до двух лет лишения свободы

Политический блогер Максим Кац* объявлен в розыск по линии всех государств-членов Интерпола. В данный момент в объединение входят 196 стран. Это сильно ограничивает блогеру возможность скрыться от оперативно-розыскных мероприятий. Содержание соответствующих документов приводит РИА Новости.
Максиму Кацу* предъявили обвинение в распространении фейковой информации об армии России. Кроме того, в суде рассматривалось дело об уклонении от обязанностей иностранного агента. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы. Ранее блогера заочно арестовали в РФ.
Мать Геворка Саркисяна, которого обвиняют в мошенничестве против российского певца Олега Газманова, была объявлена в розыск. Об этом сообщается в судебных документах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Новые подробности появились также в деле обвиняемого в мошенничестве против артиста Олега Газманова. Вероятным преступником в ходе следственных мероприятий определили Геворка Саркисяна. Сейчас стало известно об объявлении в розыск по части 4 статьи 159 УК России его матери. Дина Саргсян, как утверждается, также виновна в крупном мошенничестве. Стоит напомнить, что украденную сумму Олег Газманов откладывал для комфортной жизни на пенсии. В 2019 году семья артиста предоставила Геворку Саркисяну заем из своих накоплений. Спустя год с него потребовали возврата средств, однако деньги на счет Олега Газманова так и не поступили.
В федеральный розыск, кроме того, объявили экс-офицера российской армии. Военный Лев Ступников перешел на сторону ВСУ. Данные об этом опубликовали на сайте базы Министерства внутренних дел России. Как отмечается, Лев Ступников в течение семи месяцев передавал координаты позиций Вооруженных сил России украинской стороне. Предатель навлек ракеты и беспилотники ВСУ на граждан РФ. Он сам признал, что мог нанести ущерб бывшим сослуживцам.
Работники полиции также разыскивали бывшего сотрудника Росимущества Бориса Авагяна. Он сбежал из зала Кронштадтского районного суда во время заседания. Однако позже его нашли мертвым. По предварительной информации, он покончил с собой.
*- признан иноагентом на территории России.