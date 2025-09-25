Бойцы РФ блокировали Купянск с трех сторон

Российские бойцы блокировали Купянск с трех сторон, бои идут в самом городе, сообщил военный эксперт, полковник ВС РФ в запасе Геннадий Алёхин.
«С северо-западной окраины Купянска, это городские кварталы, наши военные заблокировали 2−3 батальона противника, который занимал там очаговую оборону. Полной системы обороны в Купянске как таковой нет, противник держит очаговые участки, которые расположены преимущественно на высотах, то есть в административных и жилых зданиях, многоэтажках. Фактически бои идут в самом Купянске, ВСУ пытаются цепляться за эти городские кварталы и жилые дома», — сказал Алехин.
Также он отметил, что бойцы РФ надавили на противника с южной стороны.
«Фактически можно сказать, что Купянск основательно блокирован с трех сторон. Но говорить о полном освобождении города еще преждевременно», — добавил Алехин.
Ранее в оборонном ведомстве страны сообщили, что тактика «подземного десанта» способствовала успеху наступления войск России в районе Купянска. МО также отметило слаженные действия подразделений различных родов войск. Огневое поражение воздействие на ВСУ осуществлялось в едином разведывательно-ударном контуре.