Бойцы РФ блокировали Купянск с трех сторон

«С северо-западной окраины Купянска, это городские кварталы, наши военные заблокировали 2−3 батальона противника, который занимал там очаговую оборону. Полной системы обороны в Купянске как таковой нет, противник держит очаговые участки, которые расположены преимущественно на высотах, то есть в административных и жилых зданиях, многоэтажках. Фактически бои идут в самом Купянске, ВСУ пытаются цепляться за эти городские кварталы и жилые дома», — сказал Алехин.