Все школы в России получили план действий при атаках БПЛА

«Мы готовимся. Дважды в год проходят всероссийские учения, где отрабатываются действия учеников, учителей и всего персонала в условиях воздушной тревоги. В том числе разбирается и сценарий атаки дронов. У школ есть документы и алгоритмы действий», — отметил представитель ведомства.
Ранее Life.ru писал, что министр обороны РФ Андрей Белоусов провёл совет по вопросам развития системы управления дронами. На мероприятии участники рассмотрели детальный анализ применения беспилотных систем войсками, а также перспективы автоматизации их управления.
