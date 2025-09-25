Ричмонд
Телеведущая Юлия Таратута* не знает о своем нахождении в розыске

Ведущая телеканала «Дождь»** Юлия Таратута* не знает, что находится в розыске.

Источник: Комсомольская правда

Телеведущая Юлия Таратута*, заочно арестованная по делу о нарушении законодательства об иноагентах, не знает о своем розыске. Об этом свидетельствуют судебные документы, с которыми ознакомилось РИА Новости.

«Таратуте* предъявлено заочно обвинение, и постановление суда о привлечении к административной ответственности также вынесено заочно, и поэтому Таратута* не знает о том, что ее разыскивают», — передает ее адвокат в жалобе на заочный арест.

Попытка защиты добиться отмены заочного ареста журналистки не увенчалась успехом, так как Мосгорсуд отклонил жалобу.

Решением Перовского районного суда Москвы, вынесенным в августе, в отношении Таратуты* была избрана мера пресечения в виде заочного ареста.

Ранее KP.RU сообщал, что суд в Москве 23 сентября постановил заочно арестовать блогера Максима Каца*. Ему предъявлено обвинение, которое может привести к тюремному сроку до двух лет. Через два дня, 25 сентября, выяснилось, что его разыскивают во всех странах-участницах Интерпола.

* — Признана иноагентом в РФ.

** — Признан СМИ-иноагентом в РФ.