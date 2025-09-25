Телеведущая Юлия Таратута* не знает о своем нахождении в розыске

Телеведущая Юлия Таратута*, заочно арестованная по делу о нарушении законодательства об иноагентах, не знает о своем розыске. Об этом свидетельствуют судебные документы, с которыми ознакомилось РИА Новости.
«Таратуте* предъявлено заочно обвинение, и постановление суда о привлечении к административной ответственности также вынесено заочно, и поэтому Таратута* не знает о том, что ее разыскивают», — передает ее адвокат в жалобе на заочный арест.
Попытка защиты добиться отмены заочного ареста журналистки не увенчалась успехом, так как Мосгорсуд отклонил жалобу.
Решением Перовского районного суда Москвы, вынесенным в августе, в отношении Таратуты* была избрана мера пресечения в виде заочного ареста.
* — Признана иноагентом в РФ.
** — Признан СМИ-иноагентом в РФ.