Телеведущая Юлия Таратута* не знает о своем нахождении в розыске

Ранее KP.RU сообщал, что суд в Москве 23 сентября постановил заочно арестовать блогера Максима Каца*. Ему предъявлено обвинение, которое может привести к тюремному сроку до двух лет. Через два дня, 25 сентября, выяснилось, что его разыскивают во всех странах-участницах Интерпола.