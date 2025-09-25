Военнослужащий Андрей Конорев из Осинского района героически погиб в зоне СВО

Военнослужащий Андрей Конорев из Осинского района героически погиб в возрасте 35 лет в зоне специальной военной операции. С августа 2023 года мужчина проходил службу в ЧВК «Вагнер». Как сообщил КП-Иркутск мэр Осинского района Борис Хошхоев, спустя год боец заключил контракт с Министерством обороны Российской Федерации.
— Как дисциплинированный и ответственный солдат, Андрей Конорев всегда с честью исполнял возложенные на него задачи. Его самоотверженность проявилась, когда он отдал свою жизнь за интересы страны в ходе боевой операции в Покровском направлении, — рассказал глава района.
Администрация Осинского муниципального района выражает искренние соболезнования родным и близким Героя. Прощание с Андреем состоится 26 сентября.