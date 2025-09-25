Названы три знака зодиака, которые пройдут через затяжную полосу неудач

Астрологи сообщили, что судьба готовит проверку для трех знаков зодиака: ближайший период станет переломным и потребует от них гибкости, умения адаптироваться и воспринимать перемены как ресурс для личного роста.
Для Раков предстоящий период станет настоящим вызовом. Привычная зона комфорта может внезапно измениться, планы пойдут вразнос, а мир вокруг покажется нестабильным. Но задача Вселенной не в том, чтобы сбить с пути, а в том, чтобы научить принимать перемены без страха, отметили астрологи.
Гибкость — признак внутреннего интеллекта, и у Раков она в полной мере развита. Они способны находить новые решения и видеть перспективы там, где другие видят лишь хаос. Сохраняя верность себе и своим принципам, Раки пройдут этот период сильнее, чем ожидали. Эти испытания станут подтверждением их готовности к новому этапу жизни.
Для Весов этот период станет проверкой умения сохранять гармонию внутри себя. Обстоятельства могут поставить их перед неожиданной правдой, требующей пересмотра привычных взглядов на отношения и важные решения.
Главное испытание — увидеть ситуацию с другой стороны и отказаться от устаревших моделей мышления. Вселенная призывает к гибкости, а не к разрушению. Спокойствие и способность здраво оценивать события помогут преодолеть трудности и открыть новые горизонты.
Козерогов ожидает встреча с темой контроля. Жесткость и стремление к идеальности в этот период не принесут пользы — напротив, они могут ограничивать развитие. Это время принесет неожиданные идеи и свежие импульсы, которые потребуют мыслить иначе, чем обычно.
Отпуская излишнюю потребность контролировать все вокруг, Козероги почувствуют облегчение и обретут новые возможности. Испытания станут шагом к зрелости и внутренней силе, говорится в материале Rsute.ru.
