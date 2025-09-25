Названы три знака зодиака, которые пройдут через затяжную полосу неудач

Гибкость — признак внутреннего интеллекта, и у Раков она в полной мере развита. Они способны находить новые решения и видеть перспективы там, где другие видят лишь хаос. Сохраняя верность себе и своим принципам, Раки пройдут этот период сильнее, чем ожидали. Эти испытания станут подтверждением их готовности к новому этапу жизни.