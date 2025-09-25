Дерматолог рассказала, когда подросткам можно начинать использовать крем для лица

Подростковая кожа сильно отличается от взрослой. Поэтому уход за ней требует особого подхода. Дерматолог-косметолог, главный врач клиники «Медлайн» Елена Косенко объяснила KP.RU, когда подросткам можно начинать использовать крем для лица.
— Подростковая кожа — это не уменьшенная копия взрослой. У нее свои особенности: повышенная активность сальных желез, незрелость защитного барьера, высокая чувствительность к внешним факторам и гормональным колебаниям, — рассказала Косенко.
Крем для лица подросткам стоит начинать использовать не по возрасту, а по состоянию кожи. Обычно первые признаки — жирный блеск или черные точки — появляются в 12−13 лет. В таких случаях подходят легкие увлажняющие или очищающие средства. Если кожа сухая или чувствительная, уход можно начинать уже в 10−11 лет с гипоаллергенного увлажняющего геля.
Важно помнить, что взрослые кремы подросткам не подходят. Антивозрастные компоненты, кислоты, ретинол и плотные масла могут вызвать раздражение, забивать поры и нарушать естественный баланс кожи. Исключение составляют лишь легкие средства для 16−17-летних с абсолютно здоровой кожей.