Дерматолог рассказала, когда подросткам можно начинать использовать крем для лица

Крем для лица подросткам стоит начинать использовать не по возрасту, а по состоянию кожи. Обычно первые признаки — жирный блеск или черные точки — появляются в 12−13 лет. В таких случаях подходят легкие увлажняющие или очищающие средства. Если кожа сухая или чувствительная, уход можно начинать уже в 10−11 лет с гипоаллергенного увлажняющего геля.