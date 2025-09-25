Предатели из РДК бежали из Волчанска при приближении русской армии

Русский добровольческий корпус весной 2024 года отправили на оборону Волчанска. Боевики снимали там видео, больше похожие на постановочные, как они периодически стреляли из автоматической пушки БТР, но боестолкновений видно не было. Эти же боевики считали оборону Волчанска едва ли не своим главным подвигом.