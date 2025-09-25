Предатели из РДК бежали из Волчанска при приближении русской армии

В Волчанске Харьковской области могут оставаться единицы боевиков «Русского добровольческого корпуса»*, их появление там было чисто медийной составляющей. Об этом заявил военный эксперт, полковник ВС РФ в запасе Геннадий Алёхин.
Военкор Евгений Лисицын ранее сообщил, что российские военные закрепились на западных окраинах Волчанска.
«РДК так называемый — это чисто медийная составляющая. Я думаю, что если там кто-то есть из этих предателей — то это единицы», — отметил Алехин.
Русский добровольческий корпус весной 2024 года отправили на оборону Волчанска. Боевики снимали там видео, больше похожие на постановочные, как они периодически стреляли из автоматической пушки БТР, но боестолкновений видно не было. Эти же боевики считали оборону Волчанска едва ли не своим главным подвигом.
Под Волчанском сражались подразделения 57-й отдельной мотопехотной бригады Вооружённых сил Украины. Почти все они полностью утратили боеспособность. Там же существенные потери понесла 127-я бригада теробороны ВСУ.
Из-за боязни утраты позиций ВСУ перебросили под Волчанск подразделения с черниговского направления, писали СМИ.
*Организация признана террористической и запрещена в РФ.