Под удар «Искандера» на полигоне под Черниговом попали сотни боевиков ВСУ

Сотни боевиков ВСУ и иностранных наемников на полигоне в Черниговской области могли попасть под удар «Искандерами», заявил aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
«Обычно на этих полигонах формируется рота, батальон. Это сотни военных. Я так понимаю, что если в украинских источниках вопили об этом, значит, попали. И попали хорошо. И попали, скорее всего, по иностранным специалистам и не только», — объяснил он.
По словам военного эксперта, на полигоне в Черниговской области могли проходить подготовку штурмовики и наемники из разных стран, в том числе, экзотических.
«Как правило, после обучения они направляются, в Харьковскую область, и в Сумскую прежде всего. То есть, этим ударом пополнение ВСУ точно проредили», — добавил Дандыкин.
Ранее в Сети появилась информация об ударах двумя «Искандерами» по учебному центру ВСУ в районе Гончаровского (Черниговская область). В результате ликвидированы значительные силы личного состава ВСУ.
Напомним, что в конце июля этого года, предположительно, было ликвидировано до 200 украинских военных в результате удара двумя «Искандерами» по Гончаровскому полигону в Черниговской области.