Проблема сироты из Омска стала основой для изменения федерального закона

Сейчас инициатива движется к финальному утверждению. Принимаются поправки к законопроекту № 933495−8, после чего он будет вынесен на второе чтение. Напомним, в июле этого года в Омской области запущена новая программа субсидирования для приобретения жилья для детей-сирот. Это государственная субсидия. Сумма поддержки составляет 2 859 000 рублей и финансируется из бюджета области. Её можно использовать исключительно для покупки жилья в пределах Омской области.