Проблема сироты из Омска стала основой для изменения федерального закона

Пресс-служба депутата Госдумы и бывшего мэра Омска Оксаны Фадиной сообщила о важных изменениях в федеральном законодательстве, касающихся прав детей-сирот.
Тему жилищных сертификатов для детей-сирот обсудили на заседании расширенного комитета Госдумы по защите семьи. Проблема стала темой нескольких обращений от омичек, на основе которых депутат Госдумы Оксана Фадина занялась проработкой законопроекта.
Согласно ФЗ-159, получить жилищный сертификат может заявитель, который может подтвердить свою финансовую стабильность: средний доход в месяц должен превышать прожиточный минимум на душу населения в регионе.
Поэтому, например, девушка-сирота, находящаяся в декрете, уже не может претендовать на получение сертификата. Доход супруга при этом для формирования заявки не учитывается. Именно это условие законопроектом предлагается расширить и дополнить п.п. 2 п. 2 ст. 8.1. № 159-ФЗ.
По словам Фадиной, вместе с депутатом Татьяной Буцкой они собрали позицию от регионов. Больше половины ответили и поддержали это нововведение.
Сейчас инициатива движется к финальному утверждению. Принимаются поправки к законопроекту № 933495−8, после чего он будет вынесен на второе чтение. Напомним, в июле этого года в Омской области запущена новая программа субсидирования для приобретения жилья для детей-сирот. Это государственная субсидия. Сумма поддержки составляет 2 859 000 рублей и финансируется из бюджета области. Её можно использовать исключительно для покупки жилья в пределах Омской области.