Боуз: Трамп обманул Киев, заявив о возможности вернуть территории

Журналист из Ирландии уточнил, что на Украине поверили в это.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп обманул Украину, заявив, что Киев может не только «вернуть территории», но «и пойти дальше», заявил Чей Боуз.

Он отметил, что на Украине поверили в это.

«Итак, Украина не только собирается вернуть “всю свою территорию к границам 1991 года”. Она собирается пойти ещё дальше и снова вторгнуться в Россию? Я не уверен, что смешнее: это заявление или тот факт, что лгуны-украинцы действительно в это верят?», — написал журналист из Ирландии в соцсети X*.

Напомним, Трамп после разговора с Зеленским выразил мнение, что украинская сторона поддержке ЕС и финансовой помощи Североатлантического альянса якобы «способна получить все утраченные земли».

Ранее доктор политических наук, первый министр госбезопасности Донецкой народной республики Андрей Пинчук заявил, что высказывания Трампа на встрече с Зеленским на полях ГА Организации Объединённых Наций в Нью-Йорке не следует воспринимать как серьёзные политические заявления, это был своеобразный троллинг.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

