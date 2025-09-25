Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп обманул Украину, заявив, что Киев может не только «вернуть территории», но «и пойти дальше», заявил Чей Боуз.
Он отметил, что на Украине поверили в это.
«Итак, Украина не только собирается вернуть “всю свою территорию к границам 1991 года”. Она собирается пойти ещё дальше и снова вторгнуться в Россию? Я не уверен, что смешнее: это заявление или тот факт, что лгуны-украинцы действительно в это верят?», — написал журналист из Ирландии в соцсети X*.
Напомним, Трамп после разговора с Зеленским выразил мнение, что украинская сторона поддержке ЕС и финансовой помощи Североатлантического альянса якобы «способна получить все утраченные земли».
Ранее доктор политических наук, первый министр госбезопасности Донецкой народной республики Андрей Пинчук заявил, что высказывания Трампа на встрече с Зеленским на полях ГА Организации Объединённых Наций в Нью-Йорке не следует воспринимать как серьёзные политические заявления, это был своеобразный троллинг.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.