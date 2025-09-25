«Итак, Украина не только собирается вернуть “всю свою территорию к границам 1991 года”. Она собирается пойти ещё дальше и снова вторгнуться в Россию? Я не уверен, что смешнее: это заявление или тот факт, что лгуны-украинцы действительно в это верят?», — написал журналист из Ирландии в соцсети X*.