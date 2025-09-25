Военные раскрыли новые подробности броска бойцов РФ по трубе в Купянск

Российские военные провели успешную операцию «Труба 3.0» в Купянске — бойцы по газовой трубе пробрались в тыл ВСУ. Аналогичные операции ВС РФ проводили при освобождении Авдеевки в ДНР и Суджи в Курской области.
По трубе военные продвинулись от Лимана Первого до Радьковки, длина пути составила около 8 километров, писали военные Telegram-каналы. Внутри коридора российские бойцы передвигались не только на тележках, но и на электросамокатах, где это позволяла высота трубы. Путь занял четверо суток — внутри были оборудованы места для ночлега и отдыха.
От Радьковки штурмовики переместились на юг в лес, а оттуда — рассредоточились в городских кварталах Купянска. Минобороны заявило об успешности тактики подземного десанта в Купянске.
Как готовилась операция «Труба 3.0».
Подземный десант ВС РФ, прорвавшийся к Купянску по подземным коммуникациям, проявил русскую смекалку, обнаружив бреши в обороне противника и разработав план прорыва, отметил член президиума организации «Офицеры России», участник боевых действий, полковник Тимур Сыртланов.
«Тут надо говорить о русской смекалке, находчивости. Наши военные и добровольцы не только мужественные и отважные воины, но и находчивые люди. Противник не может заглушить все бреши в системе обороны и обеспечить безопасность своих тылов, так как наши войска постоянно ведут разведку и прорабатывают различные варианты прорыва на тех или иных участках в зоне специальной военной операции», — сказал Сыртланов.
Военный эксперт, полковник ВС РФ в запасе Геннадий Алехин добавил, что бросок подземного десанта ВС РФ по трубе в сторону Купянска был частью войсковой операции по освобождению города.
«Переброска наших сил и средств под землей была частью общего замысла войсковой операции по освобождению Купянска. Наши военные перебрасывали туда в том числе материальные средства. Это был логистический маршрут, в том числе под землей, который выходил на окраины Купянска», — сообщил Алехин.
Кто участвовал в операции «Труба 3.0» под Купянском.
«Военнослужащие должны быть морально подготовлены в значительной степени. И, несомненно, туда всегда идут лучшие. И в первую очередь, добровольно», — проинформировал Сыртланов.
Бойцы понимают, что, по сути, идут в неизвестность, тем более, когда путь в несколько километров занимает не один день.
«Там не только идешь, но и принимаешь пищу, спишь, готовишься к выходу. У личного состава должна быть высокая морально-психологическая подготовка», — подчеркнул полковник.
Алехин добавил, что среди участников операции есть бойцы, участвовавшие во Второй Чеченской войне.
«С участниками этой операции я знаком со времен Второй чеченской кампании, когда во время освобождения населенного пункта Комсомольское в марте 2000 года боевики прорвались в горах и вышли на равнину в селении Комсомольское. Вот оттуда этих ребят я знаю, они непосредственно разрабатывали эту операцию “Поток” и непосредственно участвовали в ней», — сказал он.
ВСУ были деморализованы после операции «Труба 3.0».
«Наши военные используют любые возможности для деморализации противника, в том числе в его тылу. И как показывают последние события, у наших бойцов это неплохо получается. Подобные операции деморализуют и шокируют противника, а после потери им территории приводят в ярость», — подчеркнул Сыртланов.
Алехин считает, что ВС РФ могут использовать тактику подземных перемещений и на других направлениях.
«Неожиданные тактические ходы, как под землей в Купянске, будут применены и на других участках харьковского направления. Они, как показал ход боевых действий на этом направлении, приносят ощутимый эффект. Самое главное, подобные операции являются внезапными и скрытыми для противника», — пояснил полковник ВС РФ.
Участник подготовки операции «Поток» в Курской области ранее рассказал, что главным отличием броска по трубе в Купянск от операции «Поток» стала цель использования подземных коммуникаций. В Судже трубу использовали, чтобы попасть в тыл к врагу, а в Купянске — в качестве главного логистического маршрута, который защитил наших бойцов.