Военные раскрыли новые подробности броска бойцов РФ по трубе в Купянск

«Тут надо говорить о русской смекалке, находчивости. Наши военные и добровольцы не только мужественные и отважные воины, но и находчивые люди. Противник не может заглушить все бреши в системе обороны и обеспечить безопасность своих тылов, так как наши войска постоянно ведут разведку и прорабатывают различные варианты прорыва на тех или иных участках в зоне специальной военной операции», — сказал Сыртланов.