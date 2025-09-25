Life.ru узнал, в каких случаях можно «раздеть» ресторан за испорченное платье или колготки

Однако если речь идёт о повреждениях, вызванных явным дефектом мебели, то клиент имеет право требовать возмещения. Например, если причиной стали явные дефекты мебели — торчащий гвоздь, скол, острый край или другой опасный элемент, который владелец заведения должен был своевременно устранить, чтобы обеспечить безопасность гостей, уточнил специалист. Он добавил, что спорные ситуации чаще всего решаются через письменную претензию, а иногда и в суде.