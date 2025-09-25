Башкирию ждут дожди с грозами и резкое понижение температуры

В Башкирии резко похолодает. Об этом рассказали республиканские синоптики.
Так, сегодня, 25 сентября, ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, которые днем могут сопровождаться грозами. Также в отдельных районах возможны сильные порывы ветра. Столбики термометров днем покажут +10…+15, на юге температура воздуха прогреется до +20…+25.
В пятницу, 26 сентября, в Башкирии прогнозируются небольшие дожди, местами, а днем на юго-востоке республики осадки могут усилиться до умеренных. Ветер северо-западный, умеренный. Ночью температура опустится до +1…+6, на юго-востоке до +11, днем воздух прогреется до +8…+13 градусов, а на юго-востоке до +18.
На следующий день, 27 сентября, ночью местами, а днем по всей республике ожидаются небольшие дожди, на востоке — до умеренных. Ветер северный, умеренный. Ночью температура составит 0…+5 градусов, днем — +7…+12.
