Башкирию ждут дожди с грозами и резкое понижение температуры

В пятницу, 26 сентября, в Башкирии прогнозируются небольшие дожди, местами, а днем на юго-востоке республики осадки могут усилиться до умеренных. Ветер северо-западный, умеренный. Ночью температура опустится до +1…+6, на юго-востоке до +11, днем воздух прогреется до +8…+13 градусов, а на юго-востоке до +18.