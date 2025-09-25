В Новосибирской области до конца года пройдет 11 спортивных знаковых турниров

Новосибирская область до конца 2025 года примет 11 спортивных турниров высочайшего уровня. Как отметил министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов, инфраструктура в регионе позволяет проводить подобные мероприятия. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.
— Сегодня у нас есть условия, чтобы проводить соревнования высокого уровня качественно, красиво, интересно и комфортно. Это связано как с появлением больших спортивных объектов, так и с инфраструктурой города — это отели, транспортная логистика, — сказал министр.