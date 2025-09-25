Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирской области до конца года пройдет 11 спортивных знаковых турниров

Например, регион в октябре впервые примет официальный Кубок России по хапкидо.

Источник: Комсомольская правда

Новосибирская область до конца 2025 года примет 11 спортивных турниров высочайшего уровня. Как отметил министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов, инфраструктура в регионе позволяет проводить подобные мероприятия. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

— Сегодня у нас есть условия, чтобы проводить соревнования высокого уровня качественно, красиво, интересно и комфортно. Это связано как с появлением больших спортивных объектов, так и с инфраструктурой города — это отели, транспортная логистика, — сказал министр.