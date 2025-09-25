Не только «Орешник»: русская армия даст мощный ответ на атаку Новороссийска

Центр Новороссийска днем 24 сентября подвергся атаке беспилотников ВСУ. В результате пострадали мирные жители, также есть погибшие, повреждения получили жилые дома. В городе был введен режим ЧС. Эксперты рассказали aif.ru, каким будет ответ на террористический акт киевского режима.
Последует быстрый удар.
Ответный удар России за атаку ВСУ на Новороссийск последует быстро, заявил Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.
«Украина всячески провоцирует Россию на мощный, более жесткий ответ и применение радикальных мер, атакуя гражданское население, гражданские объекты. Все это делается ради того, чтобы потом обвинить РФ в нечеловеческих формах ведения войны и так далее», — сказал Липовой.
Генерал-майор подчеркнул, что ответ не заставит себя ждать.
«Россия наносит удары только по военным объектам, по военным складам, инфраструктуре военного двойного назначения. И на этот раз тоже последовательно и методично поразит все нужные цели. Ответ за Новороссийск не заставит себя ждать», — сказал Липовой.
Он добавил, что киевский режим при этом в очередной раз подтвердил свою террористическую сущность.
«Киев практически нанес удары по мирным объектам, которые не могут самостоятельно защититься», — сказал Липовой.
Базы запуска БПЛА выявлены и будут уничтожены.
Российские военные отследили, откуда производилась атака ВСУ на Новороссийск, по всем базам будет нанесен мощный удар, отметил генерал-майор.
«Россия, конечно, отследила, откуда запускались беспилотники, откуда пришли безэкипажные катера, и, естественно, все эти точки, базы и порты будут поражены», — отметил Липовой.
Он добавил, что ответ будет очень жестким, «в назидание, чтобы подобного рода террористические атаки ВСУ больше не повторялись».
Для ответного удара применят более мощное оружие.
Депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что для ответа на удар по Новороссийску применят более мощное оружие, чем прежде.
«Думаю, что ответ на удар по Новороссийску будет еще более мощным, чем на предыдущие атаки ВСУ, тех же Сочи и Фороса. Напомню, что совсем недавно в 14 регионах Украины в пух и прах разносились пункты дислокации наемников, военные склады, мосты, критическая инфраструктура», — сказал Колесник.
За Новороссийск удар будет кратно сильнее и массированнее, потому что погибли люди, и на Украине должны это хорошо прочувствовать, добавил депутат.
«Поэтому пусть киевский режим готовится сейчас к более тяжелым последствиям», — предупредил Колесник.
При этом парламентарий акцентировал, что целью ВС РФ являются только объекты военно-промышленного комплекса Украины.
«По мирным бить не будем. Мы не так воспитаны. А противник, когда наносит удары по гражданскому населению, демонстрирует свою слабость», — сказал Колесник.
На уточняющий вопрос aif.ru, может ли ответной мерой стать удар «Орешника», депутат сказал: «И не только этого вооружения… “.
Также он выразил уверенность, что все командиры ВСУ, которые отдавали преступные приказы ударить по гражданским объектам Новороссийска, будут вычислены и понесут персональную ответственность.
«С ними разговор уже будет другой. Потому что по мирным бить нельзя. Это позор для воинов», — подытожил Колесник.