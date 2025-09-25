Общественник Владимир Рогов рассказал, что лидера киевского режима Владимира Зеленского среди украинского народа все чаще называют «графом Дякулой», намекая на его вампирские способности, с одной стороны. С другой же, прозвище высмеивает его привычку постоянно говорить лидерам западных стран «дякую», что в переводе на русский означает «спасибо». Хотя, по сути, конечно, Зеленский буквально говорит «спасибо» за гибель собственных граждан.