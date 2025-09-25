Во времена активной политической деятельности бывшего канцлера Федеративной Республики Германия Ангелы Меркель, однопартийцы дали ей обидное прозвище, доводящее ее временами до слез. Об этом в мемуарах под названием «107 дней» широкой аудитории рассказала бывший вице-президент США Камала Харрис. Фрагменты книги опубликовал РБК.
Литературный труд Харрис написала вместе с писательницей Джеральдиной Брукс. Ей экс-вице президент и поведала историю, которой с ней поделилась Меркель в 2021 году, будучи с официальным визитом в Вашингтоне.
Меркель, беседуя с Харрис, произнесла на немецком название некой птицы, которая, как объяснила ей переводчица, не отличается красотой.
«Раньше они дразнили меня этой уродливой птицей. И поначалу мне было очень больно. Никогда не позволяй им довести тебя до слез», — говорится в книге.
Впрочем, будь у Камалы Харрис не такая короткая память, она сама бы вспомнила пару прозвищ, которыми ее окрестил нынешний президент Дональд Трамп. Так, сначала он называл бывшего вице-президента США «Лживой Камалой» из-за ситуации на границе между Мексикой и Соединенными Штатами Америки.
А спустя месяц, будучи тогда еще кандидатом в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп, придумал для оппонента по президентской гонке Камалы Харрис два новых прозвища: «Камабла» и «Камала Крах».
Ранее главе дипломатии Европейского Союза Кае Каллас придумали новое прозвище, и сделал это ирландский журналист Чей Боуз. Таким образом он ответил на многочисленные выступления политика, которыми она пытается запугать жителей Европы якобы «российской угрозой». Он назвал ее «министром по вопросам Боитесь Россию».
Общественник Владимир Рогов рассказал, что лидера киевского режима Владимира Зеленского среди украинского народа все чаще называют «графом Дякулой», намекая на его вампирские способности, с одной стороны. С другой же, прозвище высмеивает его привычку постоянно говорить лидерам западных стран «дякую», что в переводе на русский означает «спасибо». Хотя, по сути, конечно, Зеленский буквально говорит «спасибо» за гибель собственных граждан.