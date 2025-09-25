В Твери студенты создают электроскутер для езды по воде

ТВЕРЬ, 25 сентября. /ТАСС/. Студенты Тверского государственного университета (ТвГУ) разрабатывают электрический скутер, позволяющий перемещаться по воде со скоростью до 40 км/ч. Транспортное средство планируется создать путем скрещивания электрофойла с электросамокатом, рассказал ТАСС студент ТвГУ Илья Воронов.
«Проект создания электрического скутера на подводных крыльях родился, когда мы узнали о существовании электрических досок на подводных крыльях — электрофойлов. Мы подумали, что большее распространение этих досок сдерживает высокая сложность катания на них и необходимость длительного обучения. Тогда появилась идея скрестить электрофойл с электросамокатом, учитывая, насколько популярны последние», — поделился собеседник агентства.
Ожидаемый вес водного электроскутера — 30−35 кг, максимальная скорость — 35−40 км/ч. «Размер чуть больше, чем у электросамоката. Скутер будет разборным, поместится в багажник автомобиля. Управлять им смогут обычные неподготовленные люди», — пояснил Воронов.
Он уверен, что подобное транспортное средство будет интересно представителям прокатного бизнеса, а также любителям активного отдыха на воде. На данный момент создана 3D-модель водного скутера, воплотить в жизнь проект студенты планируют на средства Фонда содействия инновациям.