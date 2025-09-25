В Твери студенты создают электроскутер для езды по воде

«Проект создания электрического скутера на подводных крыльях родился, когда мы узнали о существовании электрических досок на подводных крыльях — электрофойлов. Мы подумали, что большее распространение этих досок сдерживает высокая сложность катания на них и необходимость длительного обучения. Тогда появилась идея скрестить электрофойл с электросамокатом, учитывая, насколько популярны последние», — поделился собеседник агентства.