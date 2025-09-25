Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Харрис рассказала в мемуарах об обидном прозвище Меркель

Бывший вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис написала в мемуарах «107 дней», что экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель рассказала ей о своем обидном прозвище, которое ей дали мужчины-однопартийцы.

Бывший вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис написала в мемуарах «107 дней», что экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель рассказала ей о своем обидном прозвище, которое ей дали мужчины-однопартийцы.

Это было во время последней поездки политика в Америку в качестве канцлера Германии в 2021 году. В конце встречи с Харрис она поделилась советом как женщина, которая смогла возглавить правительство в своей стране.

— Меркель рассказала, насколько тяжелым был ее путь в политике как женщины из Восточной Германии, когда в ее партии доминировали западногерманские мужчины. Когда стало понятно, насколько она сильна, нападки на нее стали личными и подлыми, — написала в книге бывший вице-президент США.

По словам Меркель, однопартийцы дали ей обидное прозвище, она произнесла некое слово на немецком языке. Переводчик пояснил, что это название «очень уродливой птицы».

— Раньше они дразнили меня этой уродливой птицей. И поначалу мне было очень больно. Никогда не позволяй им довести тебя до слез, — вспомнила Харрис слова экс-канцлера ФРГ, передает РБК.

Камала Харрис в мемуарах рассказала о президентских выборах 2024 года, в рамках которых была вынуждена сменить бывшего президента США Джо Байдена за 107 дней до голосования.

Узнать больше по теме
Камала Харрис: биография и отношение к России кандидата в президенты США
В этой статье мы подробно рассмотрим ключевые этапы биографии Камалы Харрис: от ее детства в семье иммигрантов до избрания на пост вице-президента Соединенных Штатов. Мы проследим ее карьерный рост от окружного прокурора до сенатора, а затем и до второго лица государства. Особое внимание уделим политическим взглядам Харрис, ее работе в Сенате и пути на пост президента.
Читать дальше