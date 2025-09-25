Таврический сказал, чем опасна медуза-злодей с 20-метровыми щупальцами

Медуза-злодей с 20-метровыми щупальцами, найденная на берегу в американском штате Техас представляет опасность для людей, заявил aif.ru член Русского географического общества, океанолог Анатолий Таврический.
«Такие медузы опасны. Любое прикосновение щупалец к телу вызывает серьезные, весьма болезненные ожоги», — рассказал он.
По словам эксперта, эта медуза является обычным представителем своего вида, длина ее щупалец не стала рекордной.
«Я считаю, что нормальный размер, у них щупальцы очень длинные. Этих существ лучше обходить стороной, даже если слегка заденешь, будет очень больно. У нас такие гиганты не водятся», — добавил он.
Таврический уточнил, что самой большой в Черном море является медуза корнерот, встреча с которой также может стать причиной болезненных ожогов.
Ранее директор по взаимодействию с общественностью в Научно-исследовательском институте Харта Джейс Туннел сообщил о выброшенной на побережье Техаса медузе с 20-метровыми щупальцами. Он уточнил, что научное название этого вида — Drymonema larsoni, еще их прозвали «розовые злодеи».