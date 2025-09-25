Ричмонд
В Пермском крае сняли режим «Беспилотной опасности»

Введенный режим действовал всю ночь.

Источник: Комсомольская правда

Министерство территориальной безопасности Пермского края в 07:20 сообщило о снятии в регионе режима «Беспилотная опасность». Режим действовал в Прикамье с 23:37 24 сентября.

Ведомство в соцсетях и мессенджерах распространило информацию об оповещении всех оперативных служб региона и приведении их в полную готовность для предотвращения возможных угроз. Жителей Прикамья призвали быть внимательными и не поддаваться панике.

Одновременно начали поступать СМС-оповещения от РСЧС о введении на территории Пермского края режима «Беспилотной опасности» и возможном ограничении мобильной связи.

Международный аэропорт «Пермь» работает в штатном режиме по приему и выпуску воздушных судов.

Жителей Прикамья предупредили о тренировке по беспилотной опасности. Командно-штабные учения в Пермском крае проведут 25 сентября.