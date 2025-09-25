Ричмонд
Полиция Дании сообщила о БПЛА в разных частях страны

Из-за беспилотников начались сбои в работе аэропоорта Дании.

Источник: Комсомольская правда

Датские правоохранители зафиксировали случаи появления беспилотных летательных аппаратов в различных регионах страны. Об этом пишет издание Reuters со ссылкой на свои источники.

«Мы также получаем уведомления о беспилотниках в других частях страны», — говорится в публикации со ссылкой на оперативные данные.

Аэропорт датского города Ольборг временно закрыт из-за появления беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве. Три самолёта, которые должны были приземлиться в Ольборге, были перенаправлены на другие аэродромы. При этом не уточняется природа этих беспилотников. Правоохранительным органам придется разобраться в вопросе, откуда появились эти беспилотники.

Ранее KP.RU сообщил, что это не первый раз, когда неопознанные БПЛА парализуют жизнь в Дании. В последний раз 23 сентября 2025 года полиция Дании и Норвегии сообщила о появлении дронов в небе над странами, властям европейских стран так и не удалось определить природу возникновения БПЛА.

