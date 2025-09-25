Ричмонд
В северную часть Уфы привезут 26 подержанных трамваев из Москвы

Власти ищут подрядчика для их транспортировки.

Источник: Телеграм-канал Радия Хабирова

В северную часть Уфы планируют привезти 26 подержанных трамваев Pesa Fokstrot из Москвы. Управление инфраструктурой транспорта мэрии города ищет подрядчика для доставки вагонов в трамвайное депо № 2 на проспекте Октября.

Согласно документу, их необходимо привезти автомобильным транспортом по маршруту Москва — Уфа. За это муниципалитет готов заплатить 14,7 млн рублей.

Напомним, что первый из 69 вагонов из Москвы доставили в столицу Башкирии в июле прошлого года. Сегодня в городе находится уже 41 трамвай Pesa. Всех привезли в депо № 1 на Хадии Давлетшиной. Ездят составы на 5-м маршруте «Госцирк — ул. Пушкина».