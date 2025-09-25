В северную часть Уфы привезут 26 подержанных трамваев из Москвы

Напомним, что первый из 69 вагонов из Москвы доставили в столицу Башкирии в июле прошлого года. Сегодня в городе находится уже 41 трамвай Pesa. Всех привезли в депо № 1 на Хадии Давлетшиной. Ездят составы на 5-м маршруте «Госцирк — ул. Пушкина».