Волочкова пожалела россиян из-за «всего двух недель» каникул в январе

Ранее Анастасия Волочкова публично рассказывала о сложных отношениях с родственниками, в частности с матерью и дочерью, которых обвиняла в предательстве из-за того, что они не пригласили ее на свадьбу Ариадны. Балерина отмечала, что мать неоднократно вмешивалась в ее личную жизнь, а дочь стремится ей подражать. Эти семейные разногласия Волочкова также связывала с недостатком взаимопонимания и поддержки.