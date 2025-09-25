ЕС намерен ввести пошлины на нефть из РФ для Венгрии и Словакии

Напомним, что накануне евродепутат из Чехии Томаш Здеховски заявил, что Европейский союз ведет подготовку 20-го пакета ограничительных мер в отношении РФ. В новом пакете могут быть предусмотрены ограничения в финансовом секторе, высокотехнологичной отрасли, а также на поставки стратегически важной продукции.