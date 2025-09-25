ЕС намерен ввести пошлины на нефть из РФ для Венгрии и Словакии

Еврокомиссия может в будущем предложить повысить тарифы на нефть из России. Об этом пишет Rzeczpospolita.
Как отметила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, цель подобных мер — стимулирование государств к диверсификации поставок и поиску альтернативных России поставщиков.
Венгрия и Словакия — последние страны ЕС, все еще закупающие российскую нефть и тем самым финансирующие Москву, уточняется в материале.
Уточняется, что введение новых пошлин запланировано на период до конца этого года.
Напомним, что накануне евродепутат из Чехии Томаш Здеховски заявил, что Европейский союз ведет подготовку 20-го пакета ограничительных мер в отношении РФ. В новом пакете могут быть предусмотрены ограничения в финансовом секторе, высокотехнологичной отрасли, а также на поставки стратегически важной продукции.