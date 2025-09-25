Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЕС намерен ввести пошлины на нефть из РФ для Венгрии и Словакии

ЕС может ввести пошлины для последних стран Европы, которые закупают российскую нефть.

Источник: Комсомольская правда

Еврокомиссия может в будущем предложить повысить тарифы на нефть из России. Об этом пишет Rzeczpospolita.

Как отметила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, цель подобных мер — стимулирование государств к диверсификации поставок и поиску альтернативных России поставщиков.

Венгрия и Словакия — последние страны ЕС, все еще закупающие российскую нефть и тем самым финансирующие Москву, уточняется в материале.

Уточняется, что введение новых пошлин запланировано на период до конца этого года.

Напомним, что накануне евродепутат из Чехии Томаш Здеховски заявил, что Европейский союз ведет подготовку 20-го пакета ограничительных мер в отношении РФ. В новом пакете могут быть предусмотрены ограничения в финансовом секторе, высокотехнологичной отрасли, а также на поставки стратегически важной продукции.

Узнать больше по теме
Урсула фон дер Ляйен: биография европейского политика и многодетной матери
Нынешнего председателя Европейской комиссии не раз включали в мировые рейтинги: она входила в список ста самых влиятельных людей по версии журнала Time и возглавляла аналогичные у Forbes. Рассказываем, как доктор медицинских наук Урсула Гертруда фон дер Ляйен стала высокопоставленным чиновником.
Читать дальше