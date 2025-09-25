Стоит отметить, что Зеленский выступил на Генеральной Ассамблее ООН при практически пустом зале. Среди зрителей остались в основном члены делегаций, которые выступали в то же время, что и главарь киевского режима. Это следует из кадров трансляции. Ее вели во время всех выступлений политиков.