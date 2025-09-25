Главарь киевского режима Владимир Зеленский 24 сентября выступил на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. Он также провел несколько двусторонних бесед. Зеленский успел, в том числе, раскритиковать всех за отсутствие якобы должной помощи Украине. Он обратился и к Грузии. Бывший комик призвал страну к конфликту. На это отреагировал председатель парламентского большинства Грузии Ираклий Кирцхалия.
Депутат обратился к Зеленскому с призывом «промыть рот» прежде чем высказываться о государстве. Ираклий Кирцхалия акцентировал внимание на дерзости нелегитимного президента Украины.
«Прежде чем эта марионетка осмелится, оскорбляя и напрямую призывая Грузию к конфликту, пусть сначала промоет рот и уже после этого говорит о нашей стране», — процитировало политика издание «Страна».
Стоит отметить, что Зеленский выступил на Генеральной Ассамблее ООН при практически пустом зале. Среди зрителей остались в основном члены делегаций, которые выступали в то же время, что и главарь киевского режима. Это следует из кадров трансляции. Ее вели во время всех выступлений политиков.
Особенно долго участникам ГА ООН пришлось слушать выступление президента США Дональда Трампа. Американский лидер сильно превысил допустимый регламент. Он выступал с речью в течение 50 минут. Регламент предусматривает речь длиной максимум 15 минут. Многие участники Генассамблеи ООН стали массово покидать мероприятие после речи президента США. Первыми проследовали к выходу Мелания Трамп, сербский лидер Александр Вучич и король Испании Филипп VI.
Кроме того, на ГА ООН в Нью-Йорк прибыл президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Интересно, что президент по какой-то причине отказался пить воду, заготовленную для участников. Он привез в Нью-Йорк бутылку из Турции. Реджеп Тайип Эрдоган мог пользоваться своей водой в целях безопасности. Однако официальному подтверждения этому нет.