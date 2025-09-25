Прощай, «заслуженный Дед Мороз»: на Кубани умер актер Валерий Трифонов

26 сентября во Дворце искусств «Премьера» в Краснодаре пройдет церемония прощания с заслуженным артистом Краснодарского края Валерием Трифоновым. О причинах его смерти и о том, каким он был, aif.ru расказали коллеги актера.
Настоящий Дед Мороз.
Валерий Трифонов за годы работы на сцене создал десятки разнообразных образов. Но нескольким поколениям краснодарской публики и своим коллегам он запомнился как «заслуженный Дед Мороз Кубани».
«В его исполнении был самый настоящий Дед Мороз. Он пытался уделить внимание каждому ребенку, делал это искренне, с душой, мы его называли всегда “заслуженный Дед Мороз Кубани”. Он действительно был таким статным, высоким, с характерным низким мужским голосом. Другого Деда Мороза сложно представить», — поделилась коллега Трифонова Инга Аничкина.
Подкосил уход жены.
Друзья и коллеги Трифонова отметили, что для него стал большим ударом уход супруги Татьяны Степаненко. К своей избраннице актер относился очень трепетно и она ему отвечала тем же.
«Он был прекрасным супругом для нашей Танечки Степаненко. Глядя на них, я всегда понимала, что, видимо, вот настоящая любовь, она существует, потому что они так трепетно друг к другу относились. Он постоянно ей звонил, интересовался, что с ней, как она, все ли хорошо у нее. И поэтому, когда Танечки не стало, мы, конечно, очень сильно переживали, в первую очередь, за Валерия Павловича, потому что они были как одно целое, которое взяли и вдруг разъединили… Ушла Танечка, теперь он вслед за ней. Я уверена, что теперь они вместе, потому что им всегда было сложно находиться друг без друга хоть какое то длительное время», — поделилась Инга Аничкина.
«Валерий Павлович особенно тяжело переживал уход из жизни своей жены», — добавил, в свою очередь, коллега Трифонова Виктор Плужников.
Что стало причиной смерти.
Валерий Трифонов умер после продолжительной болезни. Как отметил его коллега Виктор Плужников, актер старался не терять оптимизма.
«Валерий Павлович был уже год как на заслуженом отдыхе. К сожалению мы с ним мало общались лично, больше по телефону. Он болел, но несмотря на болезнь. не терял оптимизма. Для нас всех его уход стала полной неожиданностью», — поделился он.
Церемония прощания с Трифоновым пройдет 26 сентября во Дворце искусств «Премьера».
«26 сентября 2025 года в 10:00 “Премьера” по адресу: ул. Стасова, 175 начнется прощание с Валерием Павловичем Трифоновым», — рассказали в учреждении.