Прощай, «заслуженный Дед Мороз»: на Кубани умер актер Валерий Трифонов

«Он был прекрасным супругом для нашей Танечки Степаненко. Глядя на них, я всегда понимала, что, видимо, вот настоящая любовь, она существует, потому что они так трепетно друг к другу относились. Он постоянно ей звонил, интересовался, что с ней, как она, все ли хорошо у нее. И поэтому, когда Танечки не стало, мы, конечно, очень сильно переживали, в первую очередь, за Валерия Павловича, потому что они были как одно целое, которое взяли и вдруг разъединили… Ушла Танечка, теперь он вслед за ней. Я уверена, что теперь они вместе, потому что им всегда было сложно находиться друг без друга хоть какое то длительное время», — поделилась Инга Аничкина.