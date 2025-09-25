МВД: мошенники выманивают коды от «Госуслуг» под видом работников библиотек

На следующем этапе злоумышленники заявляют, что конфиденциальная информация уже попала к «террористам», пытающимся оформить кредиты на родителей студента. Чтобы «защитить семью», жертве предлагают срочно оформить заем, снять все накопления родителей и перевести средства на «безопасные счета» или передать наличные курьеру. В состоянии паники первокурсники зачастую выполняют эти указания, полностью попадая в ловушку мошенников.