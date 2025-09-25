МВД: мошенники выманивают коды от «Госуслуг» под видом работников библиотек

Мошенники начали использовать новые двухэтапные схемы, нацеленные на студентов-первокурсников. Об этом сообщает МВД России.
Сначала они представляются сотрудниками университетских библиотек и выманивают у жертв код подтверждения от портала «Госуслуги», а затем, выдавая себя за специалистов Центробанка и служб безопасности, убеждают перевести крупные суммы денег.
Сценарий выглядит так: студент получает сообщение в мессенджере якобы от работника научной библиотеки с просьбой назвать цифры из СМС для подключения к электронному читальному залу.
Ничего не подозревая, первокурсник сообщает код. После этого с ним выходят на связь «представители» портала «Госуслуги» и банковских структур, которые начинают выманивать дополнительные личные данные.
На следующем этапе злоумышленники заявляют, что конфиденциальная информация уже попала к «террористам», пытающимся оформить кредиты на родителей студента. Чтобы «защитить семью», жертве предлагают срочно оформить заем, снять все накопления родителей и перевести средства на «безопасные счета» или передать наличные курьеру. В состоянии паники первокурсники зачастую выполняют эти указания, полностью попадая в ловушку мошенников.
Ранее в МВД РФ предупредили о риске создания мошенниками «цифровых двойников».