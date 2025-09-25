К концу сентября пятую часть России занесло снегом: синоптики рассказали, вернется ли туда золотая осень

К концу сентября под снежным покровом уже оказалось 20 процентов территории России. Об этом в интервью ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, речь идет о северной части Сибирского федерального округа, Таймыре, Туруханском крае, севере Дальнего Востока. А в Якутии снежный покров уже достиг 20 см.
Поскольку теплее в этих районах в ближайшие дни не станет, то и количество снега там не уменьшится и к началу октября.
«В дальнейшем показатель будет на 4−6 градусов ниже нормы. Поэтому снег таять уже не будет, хотя еще сентябрь не закончился», — констатировал метеоролог.
Ранее синоптик Александр Шувалов сообщил, что для центра европейской России первый снег — это, скорее всего, середина октября. Жителям Москвы и Московского региона пока ожидать появления снежинок не стоит: в первых числах октября, согласно прогнозам, снега точно не предвидится.
Однако, по информации телеканала «Москва 24», первый снег может пройти в Московской области уже в субботу, 27 сентября. И принесет его в столичный регион циклон «Бернвард».