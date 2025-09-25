В правительстве подписали документ об изменении размера МРОТ: как это отразится на жизни россиян

В правительстве РФ подписали документ об изменении размера МРОТ. Отмечается, что теперь минимальный размер оплаты труда вырастет до 27 тысяч рублей. Его размер с 1 января 2026 года увеличится на 20%. Об этом 24 сентября заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«Подготовлены изменения в действующее законодательство, которые касаются повышения минимального размера оплаты труда. С 1 января следующего года он вырастет более чем на 20% и составит 27 093 рубля», — резюмировал Мишустин на заседании правительства.
Отмечается, что эта мера отразится на жизни россиян. Увеличение МРОТ позволит поднять зарплату 4,5 млн человек.
Отмечается, что в первую очередь эта мера коснется рабочих так называемого низшего звена: уборщики, вахтеры, разнорабочие. Именно они получают «минималку» за свой труд. Они первые заметят на своем кошельке увеличение МРОТ, об этом рассказали в Госдуме России.
МРОТ планируется увеличить на 20,7%, что значительно превысит темпы инфляции за 2025 год. Согласно прогнозу Минэкономразвития, инфляция в следующем году составит 6,8%. Таким образом, новое значение МРОТ составит 27 147,8 рублей, что более чем втрое превышает ожидаемый уровень инфляции.
Напоминаем, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) определяет нижнюю границу заработной платы для работников, занятых на полную ставку. Также этот показатель используется для расчёта различных социальных выплат, таких как пособия по временной нетрудоспособности, оплате больничных листов, беременности и родам.
Кроме того, Михаил Мишустин определил основные направления распределения бюджета в следующие три года. Оказалось, что Правительство планирует самые крупные суммы из федеральной казны направить на социальные выплаты гражданам. При этом в первую очередь поддерживать будут институт семьи, а также ставка делается на увеличения демографии в стране.
Ранее в России уже поднимался вопрос о повышении МРОТ. Только тогда лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил о необходимости поднимать МРОТ сразу до 60 тысяч рублей. Но такой скачок может негативно отразиться на экономике страны.
Ранее KP.RU сообщил, что президент России Владимир Путин подписал указ о повышении зарплаты определенной категории граждан с 1 октября 2025 года. Отмечается, что вознаграждение может вырасти у госслужащих федеральных бюджетных учреждений.