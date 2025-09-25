В правительстве подписали документ об изменении размера МРОТ: как это отразится на жизни россиян

Кроме того, Михаил Мишустин определил основные направления распределения бюджета в следующие три года. Оказалось, что Правительство планирует самые крупные суммы из федеральной казны направить на социальные выплаты гражданам. При этом в первую очередь поддерживать будут институт семьи, а также ставка делается на увеличения демографии в стране.