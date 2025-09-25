«Хорошо уже не будет»: Звезде Верке Сердючке могут отказать во въезде в Россию

Украинскому артисту Андрею Данилко — более известному как Верка Сердючка — могут запретить въезд в Россию на имеющихся основаниях. Об этом свидетельствуют документы правоохранительных органов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
«На данный момент имеются основания для неразрешения въезда на территорию РФ», — следует из материалов.
Напомним, что начиная с 2022 года в публичных высказываниях исполнителя неоднократно звучала критика в адрес России и ее руководства.
Ранее омбудсмен по защите госязыка Украины Тарас Креминь сообщил о подаче заявления в полицию из-за исполнения Веркой Сердючкой песен на русском языке на концерте в киевском отеле.
Ранее KP.RU писал о странном применении песен Данилко в зоне боевых действий. Так, в качестве психологического воздействия украинские военные транслируют российским бойцам песни Верки Сердючки.