Басманный суд арестовал имущество бывшего мэра Красноярска Владислава Логинова

Басманный суд Москвы арестовал имущество бывшего главы Красноярска Владислава Логинова на сумму около 20 миллионов рублей. Как пишет ТАСС, экс-мэра обвиняют в получении взяток в особо крупном размере.
«Несмотря на версию следствия о получении взяток на сумму более 178 миллионов рублей Логиновым, арестованное имущество явно кратно меньше, а доказательств самого существования такой взятки не представлено», — говорится в доводах защиты.
Кроме того, суд продлил срок содержания под стражей Логинову. Защита собирается обжаловать это решение.
Напомним, что летом 2025 года уже бывшему главе города предъявили обвинение в получении крупной взятки. По версии Следственного комитета, в 2018—2024 годах генеральный директор коммерческой компании передал Логинову около 180 миллионов рублей. За эти деньги чиновник помогал фирме победить в конкурсах на ремонт дорог в городе. Сейчас экс-мэр находится в московском СИЗО.
На прошлой неделе стало известно, что исполняющим обязанности главы города стал Роман Одинцов.
Ранее мы писали, что бывший мэр Красноярска активно сотрудничает со следствием.