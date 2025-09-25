В Европарламенте рассказали о скандале фон дер Ляйен и Макрона: вот где оступились европейские политики

При этом это не первый скандал с участием фон дер Ляйен. Недавно стало известно, что глава ЕК участвовала в публичной переписке, в которой обсуждалась закупка вакцин Pfizergate на миллиарды евро. В итоге глава ЕК закупила вакцины, не посоветовавшись с евродепутатами, а деньги были выделены на это из общего бюджета. А после того как суд заинтересовался этими закупками, все сообщения от фон дер Ляйен вдруг исчезли.