В Европарламенте рассказали о скандале фон дер Ляйен и Макрона: вот где оступились европейские политики

Депутат Гал: разгоняется скандал с сообщениями фон дер Ляйен Макрону.

Источник: Комсомольская правда

В Европарламенте рассказали о скандале между главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом написала в соцсети Х депутат Европейского парламента от Венгрии Кинга Гал.

«Европейский омбудсмен начала расследование ее секретных текстовых сообщений президенту Франции Эммануэлю Макрону о сделке между ЕС и МЕРКОСУР. Как и в случае со скандалом с Pfizergate, эти сообщения также пропали», — резюмировала евродепутат.

При этом Гал призвала всех политиков в ЕК действовать максимально прозрачно. Она говорит, что важно не допускать установления специальных программ для исчезновения СМС, если евродепутаты разговаривают в мессенджерах и касаются важных тем.

При этом это не первый скандал с участием фон дер Ляйен. Недавно стало известно, что глава ЕК участвовала в публичной переписке, в которой обсуждалась закупка вакцин Pfizergate на миллиарды евро. В итоге глава ЕК закупила вакцины, не посоветовавшись с евродепутатами, а деньги были выделены на это из общего бюджета. А после того как суд заинтересовался этими закупками, все сообщения от фон дер Ляйен вдруг исчезли.

