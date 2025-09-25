В Омске судебные приставы обязали владельца участка спилить ветви деревьев

Мужчина обратился в суд с требованием обязать соседа спилить ветви деревьев, которые затеняли его земельный участок, дом и окна квартир. По его словам, высокорослые деревья, посаженные всего в 1,5 метрах от забора, представляли угрозу для имущества и здоровья из-за риска падения ветвей при сильном ветре. Несмотря на неоднократные устные обращения к владельцу участка, тот проигнорировал просьбы.