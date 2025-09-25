Ричмонд
В Омске судебные приставы обязали владельца участка спилить ветви деревьев

Ветви кедра и ели затеняли соседям окна, а также могли рухнуть на чужой участок.

Судебные приставы Омска завершили исполнительное производство по делу о спиле ветвей двух елей и кедра, растущих на частном участке в Центральном округе города. Конфликт возник между владельцем зеленых насаждений и его соседом, проживающим в трехквартирном доме на улице Учебная.

Мужчина обратился в суд с требованием обязать соседа спилить ветви деревьев, которые затеняли его земельный участок, дом и окна квартир. По его словам, высокорослые деревья, посаженные всего в 1,5 метрах от забора, представляли угрозу для имущества и здоровья из-за риска падения ветвей при сильном ветре. Несмотря на неоднократные устные обращения к владельцу участка, тот проигнорировал просьбы.

Рассмотрев дело, суд обязал 65-летнего владельца участка спилить ветви елей и кедра, обращенные в сторону соседнего дома, в течение месяца после вступления решения в законную силу. Также с него взыскали 3000 рублей в счет оплаты госпошлины.

Исполнительные документы были направлены в отдел судебных приставов по Центральному административному округу № 2 города Омска. В рамках производства сотрудники предупредили должника о необходимости добровольного исполнения решения во избежание штрафов и принудительных мер.

Владелец участка выполнил требования суда: выплатил госпошлину и спилил ветви деревьев.