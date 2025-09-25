Слюсарь: в Ростовской области отразили атаку беспилотников ВСУ

Российские военные отразили атаку беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в Ростовской области, проинформировал Юрий Слюсарь.
Он уточнил, что БПЛА ВСУ ликвидированы в трёх районах региона. Слюсарь подчеркнул, что в результате случившегося никто не пострадал.
«Силы ПВО отразили ночью воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Аксайском, Красносулинском и Октябрьском сельском районе. Предварительно, последствий на земле не зафиксировано. Никто из людей не пострадал», — написал Слюсарь в Telegram.
Напомним, накануне Слюсарь сообщил о двоих пострадавших после атаки украинских беспилотников на Ростовскую область. Кроме того, он заявил о пожаре в станице Базковской и повреждённых окнах в Таганроге.