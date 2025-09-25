Топ-5 главных новостей в Молдове на утро четверга, 25 сентября 2025:
1. К Молдове приближается антициклон из Гренландии Petralilly: После аномальной жары нас ждут заморозки до −2 градусов — синоптики рассказали, как изменится погода.
2. Спецоперация по обнаружению фальшивых бюллетеней обернулась пшиком: Это полиции не наркодилеров ловить, воров, бандитов и убийц, тут безопасность не граждан страны, а руководства Молдовы в опасности!
3. В Приднестровье арестована банда милиционеров: Они приезжали на вызовы к умершим одиноким старикам и грабили их квартиры — уносили деньги и ценности.
4. Маразм предвыборной кампании в Молдове: Накануне выборов избиратель устал от страшилок про «войну с Россией» — в ПАС нарастает паника, что 28 сентября за «желтых» не будут голосовать.
5. Почему люди не летают: ПАС приписывает себе увеличение числа пассажиров в Кишиневском аэропорту за счет украинцев, а в это время жители Молдовы не могут позволить себе даже трехдневный отдых на море.
